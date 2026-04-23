V L. Mikuláši začali práce na vybudovaní zelenšieho námestia
Samospráva na projekt Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v meste Liptovský Mikuláš získala dotáciu 18.000 eur z Environmentálneho fondu.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - Na sídlisku Nábrežie v Liptovskom Mikuláši začali práce na vybudovaní ekologického a estetického námestia. Prehriaty asfalt uprostred sídliska nahradia ostrovy zelene a kvetín. Počas leta ochladia okolie aj o niekoľko stupňov. TASR o tom informovali z radnice.
Samospráva na projekt Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v meste Liptovský Mikuláš získala dotáciu 18.000 eur z Environmentálneho fondu. Na Nábreží v rámci neho pribudne 100 kvitnúcich kríkov, čerešne a javor, vyvýšené záhony, 500 trvaliek - levanduľa, šalvia a ďalšie.
„Zeleň pribudne aj pri zdravotníckej škole na križovatke ulíc Nábrežie 4. apríla a Vrbická, kde nevyužitú betónovú plochu nahradia nové záhony, strom a priepustný chodník,“ uviedli z mesta s tým, že práce by mali byť hotové do konca mája - v závislosti od počasia.
