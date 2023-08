V L. Mikuláši začali s rekonštrukciou cesty tvoriacej hlavný ťah

Liptovský Mikuláš 5. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s rekonštrukciou cesty I/18 v Liptovskom Mikuláši od mosta v Okoličnom po Palúdzku. Informoval o tom Ján Sokolský z kancelária vedenia mesta.



Radnica investíciu za takmer štyri milióny eur privítala, cesta je v zlom stave, sú na nej vyjazdené koľaje a rozpadnutý povrch vozovky. Mesto podalo investorovi pomocnú ruku. Ako predprípravu dalo osadiť popri ceste nové obrubníky v dĺžke takmer dvoch kilometrov, aby sa v budúcnosti už nezasahovalo do novopoloženého asfaltu.



Práce by mali trvať 65 dní, po ich dokončení bude mať nový povrch celý úsek cesty I. triedy v intraviláne mesta. Práce by mali prebiehať nonstop v dvojzmennej prevádzke. V úsekoch, kde nebývajú ľudia, aj v noci. Premávka bude riadená prenosným dopravným značením a operatívne regulovčíkmi.