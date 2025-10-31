< sekcia Regióny
V L. Mikuláši zapálili sviečky na 1369 hroboch vojakov
Predstavitelia mesta zabezpečujú výmenu venčekov a zapálenie kahancov od rekonštrukcie vojnového cintorína v roku 2021.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) - Na najväčšom vojnovom cintoríne československých vojakov na území bývalého Československa na vrchu Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok (30. 10.) zapálili sviečky na 1369 hroboch padlých vojakov 1. československého armádneho zboru, vojakov povstaleckej armády a partizánov, ktorí padli nielen v bojoch o Liptovský Mikuláš v roku 1945, ale aj v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok. Okrem kahancov zdobia 1369 náhrobných kameňov aj nové venčeky.
„Toto gesto pripravujeme už piaty rok po sebe a odkedy sme s tradíciou začali, prichádzajú si magickú atmosféru Hája v tento deň užiť stovky ľudí. Vidíme celé rodiny s deťmi, ktoré sa pri tichom svetle sviečok rozprávajú, kto tu leží a prečo. Je to najkrajší dôkaz, že si vážime minulosť a odovzdávame úctu k hrdinom mladým generáciám, ktoré budú niesť ich príbeh ďalej. Staráme sa o to, aby ich pamiatka nikdy nezhasla,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Predstavitelia mesta zabezpečujú výmenu venčekov a zapálenie kahancov od rekonštrukcie vojnového cintorína v roku 2021. Mnohí padlí vojaci tu ležia ďaleko od domova, bez rodiny, ktorá by mohla prísť zapáliť sviečku. Práve preto sa samospráva rozhodla, že na každom hrobe bude horieť svetielko - ako symbol vďaky a pripomienka toho, že ich odvaha a obeta neupadli do zabudnutia.
