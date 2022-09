V L. Mikuláši zriadili krízový manažment, sledujú spotrebu energií

Liptovský Mikuláš 29. septembra (TASR) - Liptovský Mikuláš je na energetickú krízu pripravený, potvrdila to hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Ako dodala, zriadili krízový manažment, ktorý pravidelne sleduje spotrebu energií. Ako okamžité opatrenie zaviedli výmeny ističov, na verejnom osvetlení testujeme inštalované stmievače.



"Otázke zvyšovania energetickej efektívnosti sa vedenie mesta venuje s niekoľkoročným predstihom," uviedla hovorkyňa s tým, že zatepľujú verejné budovy, vymieňajú okná a pripravili energetické audity kultúrnych domov.



Po novom by malo dôjsť aj k zníženiu náročnosti budovy Verejnoprospešných služieb. Objekt dala radnica zatepliť a vymeniť na ňom okná. "Vyreguluje sa kúrenie, vymení interiérové osvetlenie – všetko sú to aktivity, ktoré vo finálnej podobe ušetria mestskej kase tisíce eur," skonštatovala Čapčíková s tým, že na túto obnovu starej budovy mesto nemusí brať úver. Sumu 340.000 eur získali hlavní predstavitelia Liptovského Mikuláša z eurofondov.