V Lábe zvažujú vybudovať strelnicu

Bratislava 6. februára (TASR) - V obci Láb v okrese Malacky zvažujú vybudovať strelnicu. Samospráva potvrdila, že ju so zámerom oslovil potenciálny investor. Zároveň podotkla, že nebol začatý zatiaľ žiaden proces a neobdržala ani nové informácie. Reagovala tak na anonymný list, ktorý sa objavil aj na sociálnych sieťach. Ten upozorňuje na vznik veľkej medzinárodnej strelnice neďaleko kostola a školy s ubytovňou, učebňami či heliportom.



O možnej výstavbe obec informovala koncom decembra na sociálnej sieti. "Oslovil nás potenciálny investor so zámerom na výstavbu strelnice na súkromných pozemkoch. Momentálne prebieha príprava projektu zo strany investora," uviedla. Zároveň podotkla, že s investorom sa dohodli, že keď budú mať projekt pripravený, zorganizujú verejnú prezentáciu projektu.



Na aktuálne anonymný list obec reagovala tým, že informácie v ňom sú manipulatívne a neopierajú sa o overené fakty. "Obec samozrejme koná aj proaktívne a v súčasnosti čakáme na stanovisko, ktoré by malo určiť, či je takýto zámer v súlade s územným plánom," ozrejmila s tým, že očakávajú, že toto stanovisko bude negatívne.



Podotkla, že na stredajšom (7. 2.) zasadnutí obecného zastupiteľstva nebudú o projekte rokovať ani rozhodovať. "Každý, kto má záujem, je vítaný a radi zodpovieme akékoľvek otázky, avšak momentálne nemáme k dispozícii žiadne nové informácie," dodala obec.



Anonymný list upozorňuje obyvateľov na výstavbu strelnice, ktorá má mať rozlohu zhruba 23 futbalových ihrísk. Vybudovať ju majú v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, v lokalite Starý a Nový Majer. Nemá slúžiť len bežným strelcom.