V Lackovej si pripomenú 75. výročie násilnej likvidácie kláštorov

Lacková 13. apríla (TASR) - Projekciou filmu Noc, kedy stíchli zvony a následnou prednáškou historika Ústavu pamäti národa (ÚPN) Františka Neupauera si v obci Lacková v okrese Stará Ľubovňa v Deň nespravodlivo stíhaných pripomenú 75. výročie likvidácie kláštorov a vzopätie miestnych voči násilnostiam komunistického režimu. Podujatie pripravila obec v spolupráci s ÚPN. Obec si zároveň pripomenie aj 100 rokov od narodenia neskoršieho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pátra Andreja Osvalda SJ.



Podujatie sa uskutoční o 15.00 h v kultúrnom dome - v bývalej škole, v ktorej boli vypočúvaní a bití obyvatelia Lackovej za protestovanie proti likvidácii reholí. Celkovo trinásti občania obce boli následne väznení.



„Odvaha jednoduchých ľudí, ktorí odhodili motyky počas práce na poli a v jednej chvíli sa rozhodli brániť prepadnutých rehoľníkov, a súdržnosť dedín v okolí Podolínca je pre dnešnú dobu priam neuveriteľný hrdinský čin. Film nehovorí o imaginárnych hrdinoch, ale odkrýva skutočné príbehy,“ povedala Marta Franeková, ktorá je spolu s Milanom Homolkom autorkou spomenutého filmu.



„Naším cieľom je pripomenúť si hrdinstvo, statočnosť, neviem, či sú to tie správne slová, ale prinajmenšom vieru našich predkov, ktorí sa pred 75 rokmi postavili systému. Postavili sa za ochranu svojej viery, za ochranu cirkvi. Nám sa nepatrí hodnotiť dobu, ale myslím si, že je našou povinnosťou poznať ju, ako sa vyvíjala, čo sa v nej dialo, nie pre nás, ale na pamiatku predkov a do pamäte našich potomkov, aby vedeli, čo sa dialo, aby sme už takéto veci nepripustili,“ priblížil starosta obce Lacková Marek Gallík.



Pred premietaním filmu sa o 14.00 h uskutoční pobožnosť krížovej cesty v miestnom kostole Božského srdca. Súčasťou podujatia bude i položenie vencov pri kríži na cintoríne.



ÚPN pripravil i ďalšie podujatia pri príležitosti spomenutého výročia. V kláštornom kostole v Podolínci bude v pondelok (14. 4.) o 13.00 h projekcia filmu Tiene barbarskej noci s následnou prednáškou Neupauera. Historik Neupauer bude v pondelok o 17.00 h prednášať o Akcii K a Akcii R aj v rímskokatolíckom kostole v obci Zábiedovo.



V noci z 13. na 14. apríla 1950 sa v Československej republike (ČSR) uskutočnila tzv. Akcia K, pri ktorej Ľudové milície a Štátna bezpečnosť (ŠtB) prepadli a následne zlikvidovali mužské kláštory a uväznili mnohých kňazov. Po Akcii K sa v noci z 3. na 4. mája 1950 uskutočnila akcia K2, v rámci ktorej boli obsadené aj zvyšné mužské kláštory. Po Akcii K nasledovala Akcia R (rehoľníčky), počas ktorej došlo koncom augusta 1950 k násilnej likvidácii ženských reholí.



Rehoľný život sa v Československu obnovil po oznámení Generálnej prokuratúry ČSSR z 29. novembra 1968, že neexistuje zákonný podklad, podľa ktorého by bolo možné brániť mu. Jeho reálne oživenie však priniesla až Nežná revolúcia v roku 1989.