V Lačnovskom kaňone pribudol kovový rebrík a drevené lávky

Prešov 11. októbra (TASR) - V Lačnovskom kaňone, obľúbenej turistickej lokalite neďaleko Prešova, pribudla nová turistická infraštruktúra. Masívny kovový rebrík so schodiskom turistov bezpečne prevedie úsekom vedúcim pozdĺž vodopádu. Jeho realizáciu pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. V lokalite tiež pribudli nové drevené lávky a mólo pri jazierku, ktoré zabezpečila obec Lipovce. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.



Lačnovský kaňon je malebnou tiesňavou s dĺžkou približne dva kilometre, ktorú vyhĺbil Lačnovský potok. Patrí do chráneného územia Národnej prírodnej rezervácie Kamenná Baba a je prístupný náučným chodníkom, ktorého východiskami sú obec Lipovce a osada Lačnov. Chodník v kaňone je vo viacerých častiach vybavený kovovými schodmi, rebríkmi, lávkami a pomocnými reťazami. Turistická infraštruktúra už bola rokmi opotrebovaná a vyžadovala si obnovu.



"V lokalite s vodopádom bol osadený nový oceľový rebrík so schodiskom a reťazami. Celá obnova bola financovaná KOCR Severovýchod Slovenska z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja. Obnova bola nevyhnutná pre bezpečnosť návštevníkov," uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.



Nový rebrík s dĺžkou 8,3 metra je z ocele s úpravou proti poveternostným vplyvom, dopĺňa ho 19 samonosných schodníc a reťaze. Obec Lipovce zabezpečila projektovú dokumentáciu a v lokalite spolu s dobrovoľníkmi zrealizovala výmenu 11 drevených lávok a osadenie móla pri jazierku.



"Pôvodné schodisko pri vodopáde bolo osadené okolo roku 1965. Podpísal sa na ňom už zub času a výmena bola nevyhnutná. V budúcom roku plánujeme vymeniť zvyšné lávky a upraviť chodník," doplnil starosta obce Lipovce Ján Šatník.



Nový rebrík a ďalšie prvky infraštruktúry budú slávnostne sprístupnené turistickej verejnosti počas turistického prechodu Lačnovským kaňonom v sobotu 15. októbra o 10.00 h.



Okolie kaňonu ponúka mnoho ďalších zaujímavých miest. K najznámejším patria zrúcanina Lipovského hradu z 13. storočia známa aj ako Zámčisko, jaskyňa Zlá diera, či vyhliadková lávka Srdiečko na ceste k jaskyni.



"Pozornosť púta aj optický klam takzvaná lačnovská anomália pred osadou Lačnov. Hoci sa zdá, že terén cesty stúpa, v skutočnosti klesá a pôsobí tak dojmom, že predmety sa gúľajú hore kopcom. Oblasť je bohatá na minerálne pramene, k najznámejším patrí prameň Salvator," dodala Čechová.