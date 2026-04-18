Sobota 18. apríl 2026
V Ladiciach zomrel 52-ročný muž pravdepodobne po páde zo strechy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý na určenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu.

Autor TASR
Ladice 18. apríla (TASR) - V obci Ladice v okrese Zlaté Moravce prišiel o život 52-ročný muž. Pravdepodobne spadol zo strechy budovy a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

Nešťastie sa stalo v sobotu v ranných hodinách. Telo muža bolo nájdené pred miestnymi potravinami. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý na určenie presnej príčiny smrti nariadil vykonať pitvu. Polícia začala v danej veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
