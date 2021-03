V Lamači je druhé MOM, testuje od pondelka do soboty bez objednávky

Bratislava 8. marca (TASR) - Bratislavský Lamač v pondelok otvoril druhé mobilné odberové miesto (MOM) na území mestskej časti. Nachádza sa na parkovisku nákupného centra v časti Bory.



"Je určené len pre neobjednaných záujemcov, otestovať sa možno prísť od pondelka do soboty v čase od 10.00 h do 20.00 h," informuje mestská časť.



Lamač bol prvou samosprávou, ktorá v decembri 2020 zriadila vlastnú MOM-ku. V športovej hale Na barine v súčasnosti poskytuje možnosť testovania pre objednaných záujemcov od pondelka do soboty.