V Lamači opravujú výtlky špeciálnou ekologickou technológiou

Bratislava 19. decembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Lamač opravujú výtlky špeciálnou ekologickou technológiou. Prístroj s infražiarením sa po nahriatí priloží na asfalt, ktorý do 15 minút rozpustí. Po premiešaní starého asfaltu s novým sa povrch uhladí, prejde sa po ňom valcom a prakticky okamžite po tomto zásahu môžu po mieste prechádzať autá aj chodci.



"To znamená, že sa vo veľkej miere využíva recyklát z pôvodnej vozovky. Vďaka tomu odpadávajú náklady na nový asfalt, frézovanie, zvýšený hluk, prašnosť a celkový diskomfort obyvateľov bývajúcich v blízkosti," priblížil starosta Lamača Lukáš Baňacký. Táto technológia je podľa jeho slov nielen lacnejšia a ekologickejšia, ale umožňuje aj prácu v horších poveternostných podmienkach, a to až do mínus desiatich stupňov Celzia.



V Lamači začali s postupnou opravou výtlkov v decembri. Práce sú rozdelené na dve etapy. Do konca tohto roka sa mestská časť zamerala na výtlky na cestách a chodníkoch v centrálnej časti Lamača, ako aj na Ledinách, Studenohorskej ulici a na ulici Pod Zečákom.



"Počas druhej etapy, ktorá sa začne už v novom roku, sa sústredí na rozsiahlejšie opravy, do ktorých spadá Cesta na Klanec, Vysokohorská ulica, chodníky pri Dome seniorov Na barine a ďalšie," spresnila samospráva s tým, že samozrejmosťou je aj dokončenie Zlatohorskej ulice, ktorá už viac ako rok prechádza premenou. Jej súčasťou je výmena vodovodu, plynovodov a oprava kanalizácie.