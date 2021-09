V Lamači otvoria v stredu nové zberné miesto na odpad

Bratislava 21. septembra (TASR) – V Lamači sprístupnia v stredu 22. septembra pre rezidentov mestskej časti nové zberné miesto. Areál na ulici Pod násypom v blízkosti križovatky s Hodonínskou ulicou má byť v prevádzke celoročne, v prvom období od spustenia bude otvorený v skúšobnom režime tri dni v týždni – v pondelok, stredu a sobotu.



"Zberné miesto by malo postupne nahradiť jarné a jesenné pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov," objasňuje mestská časť. Od 22. septembra budú umiestnené v areáli tri kontajnery – jeden na biologicky rozložiteľný odpad a ďalšie dva na klasický objemný odpad z domácností. "Odovzdať tu môžu Lamačania aj drobný elektroodpad, papier, plast, tabuľové a obalové sklo, jedlé oleje, jedlé tuky. To všetko na základe vypísaného zberného lístka," upozornila samospráva.



Avizuje, že postupne by mala v areáli pribudnúť váha na váženie odpadu, nádoby na umiestňovanie malého stavebného odpadu do jedného kubického metra, rovnako sa na toto miesto presunie zber papiera.