TRAGICKÁ NEHODA: Auto narazilo do stromu, vodiča už nezachránili

Veľký Lapáš 24. marca (TASR) – Nitrianski hasiči zasahovali v noci pri tragickej dopravnej nehode. Došlo k nej po polnoci na ceste z Nitry do obce Veľký Lapáš.



Záchranári prišli k nehode krátko po 1.00 h. Na mieste našli auto, ktoré zo zatiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky a narazilo do stromu, pričom zostalo prevrátené na boku.



V aute bola jedna osoba, ktorá v ňom po náraze zostala zakliesnená. „Hasiči zranenú osobu vyslobodili, tá však utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).