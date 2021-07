V Laskomeri sprístupnili prvý slovenský pumptrail

Banská Bystrica 13. júla (TASR) - V banskobystrickom Laskomeri otvorili v týchto dňoch prvý slovenský pumptrail. Nový trail je svojím charakterom podobný pumptracku, čo je uzatvorená bicyklová dráha, kde sa jazdí bez používania pedálov.



"Je to dané jeho veľmi miernym klesaním, ktoré je doplnené o množstvo za sebou idúcich terénnych prvkov, ako sú vlny či lavice, ktoré umožňujú jazdcom jazdu bez pedálovania, keď sa rýchlosť získava pomocou presúvania ťažiska a zatláčaním do terénnych vĺn, takzvaným pumpovaním," uviedla pre TASR Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Laskomerský pumptrail je určený pre široké spektrum jazdcov od začiatočníkov, detí až po skúsených jazdcov. Začiatočníkom umožní získať prvé skúsenosti s jazdou na trailoch, techniku a jazdecké návyky. Skúsení jazdci tam zas môžu nájsť zábavu, pretože terénne vlny a lavice im umožňujú užiť si dynamickú jazdu plnú skokov a pumpovania. Celková dĺžka pumptrailu je 700 metrov.



"Veríme, že tento na Slovensku nový typ trailu zaujme a nájde si svojich priaznivcov, prípadne dokáže pritiahnuť nových jazdcov, ktorí doteraz nenašli dostatok odvahy skúsiť trailové jazdenie, pretože sa im naše traily zdali prináročné," uviedol Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia KoLesom, ktoré projekt realizovalo.



Združenie sa aktívne venuje budovaniu Laskomerských trailov a zlepšovaniu podmienok na jazdu na horskom bicykli v Banskej Bystrici a jej okolí od roku 2015. Aktuálna sieť pozostáva z pätice trailov a v pláne na nasledujúce roky je vybudovať ďalšie štyri.



„Laskomerská dolina je prímestskou rekreačnou zónou mesta Banská Bystrica s vysokým potenciálom rozvoja cestovného ruchu. Prirodzene láka obyvateľov mesta na nenáročné prechádzky a opekanie. Historicky sa tu nachádzalo mnoho bunkrov z obdobia druhej svetovej vojny a SNP. Nachádzala sa tu tiež baňa Spasiteľ na ťažbu medi a zlata. Laskomerský potok je vraj dodnes slabo zlatonosný, čo by sa v budúcnosti dalo využiť ako škola ryžovania zlata," priblížil miesto Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporil tento projekt sumou takmer 7355 eur cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR Stredné Slovensko.