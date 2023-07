Výbuch plynu v Lehote pod Vtáčnikom: Zranilo sa deväť osôb

Lehota pod Vtáčnikom 25. júla (TASR) - Na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza malo dôjsť v utorok ráno k výbuchu plynu. Zranilo sa deväť osôb. Na mieste zasahovali hasiči i záchranári. Pre TASR to potvrdil hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Výbuch plynu v objekte hasičom nahlásili po 8.30 h. "Objekt je dvojpodlažný a s rozmermi šesť krát desať metrov. Polovica chaty by mala byť zrútená. Na mieste udalosti sa nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí," uviedol Petrík.



Počet zranených sa podľa neho postupne upravoval, malo by ísť o deväť zranených. Rozsah zranení Petrík nevedel upresniť.



Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ako i dobrovoľní hasiči s jedným kusom techniky. Na mieste pomáhali zdravotní záchranári a leteckí záchranári s dvoma vrtuľníkmi, dodal Petrík.