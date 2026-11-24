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V Lenartove počas veterinárnej akcie vykastrovali a sterilizovali psov
Počas akcie bolo 79 psov začipovaných alebo identifikovaných a 69 zaočkovaných alebo preočkovaných proti besnote.
Autor TASR
Lenartov 24. novembra (TASR) - V obci Lenartov v okrese Bardejov sa uskutočnila kastračná akcia zameraná na obmedzenie nežiaduceho množenia psov a zlepšenie ich zdravotného stavu. Veterinárni lekári počas nej vykastrovali 21 samcov a sterilizovali 19 súk. Ako informovala v utorok Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti, celkovo sa venovali 82 psom.
Do akcie sa zapojili inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Bardejov a ďalších regionálnych správ, súkromní veterinárni lekári, odchytová služba, pracovníci karanténnej stanice i polícia. Veterinárni lekári pracovali v troch tímoch, ktoré zabezpečovali identifikáciu, registráciu a vakcináciu psov, ich triedenie a samotné operačné zákroky.
Počas akcie bolo 79 psov začipovaných alebo identifikovaných a 69 zaočkovaných alebo preočkovaných proti besnote. Štvoricu psov odchytili a umiestnili do starostlivosti občianskeho združenia. Majiteľov zvierat veterinári poučili o pooperačnej starostlivosti. Zdravotný stav súk skontrolovali po troch dňoch od zákroku, pričom u kontrolovaných zvierat nezaznamenali závažné komplikácie. Bez komplikácií sa podľa ŠVPS SR zaobišli aj kastrácie samcov.
K úspešnému priebehu akcie podľa veterinárnej správy prispela aj osveta medzi obyvateľmi, do ktorej sa zapojili starostka a pracovníci komunitného centra. „Akcia potvrdila reálnosť projektu, vytvorila predpoklad pre jeho úspešné pokračovanie aj v podmienkach, keď nie je blízko veterinárna ambulancia a všetky zariadenia a vybavenie je potrebné priviesť na miesto výkonu do zložitých podmienok,“ uviedla ŠVPS SR.
Do akcie sa zapojili inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Bardejov a ďalších regionálnych správ, súkromní veterinárni lekári, odchytová služba, pracovníci karanténnej stanice i polícia. Veterinárni lekári pracovali v troch tímoch, ktoré zabezpečovali identifikáciu, registráciu a vakcináciu psov, ich triedenie a samotné operačné zákroky.
Počas akcie bolo 79 psov začipovaných alebo identifikovaných a 69 zaočkovaných alebo preočkovaných proti besnote. Štvoricu psov odchytili a umiestnili do starostlivosti občianskeho združenia. Majiteľov zvierat veterinári poučili o pooperačnej starostlivosti. Zdravotný stav súk skontrolovali po troch dňoch od zákroku, pričom u kontrolovaných zvierat nezaznamenali závažné komplikácie. Bez komplikácií sa podľa ŠVPS SR zaobišli aj kastrácie samcov.
K úspešnému priebehu akcie podľa veterinárnej správy prispela aj osveta medzi obyvateľmi, do ktorej sa zapojili starostka a pracovníci komunitného centra. „Akcia potvrdila reálnosť projektu, vytvorila predpoklad pre jeho úspešné pokračovanie aj v podmienkach, keď nie je blízko veterinárna ambulancia a všetky zariadenia a vybavenie je potrebné priviesť na miesto výkonu do zložitých podmienok,“ uviedla ŠVPS SR.