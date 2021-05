VIDEO: V. Lengvarský: Ocenil prístup BBSK v mobilnom očkovaní

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ocenil prístup Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v pilotnom projekte mobilného očkovania obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. Počas návštevy veľkokapacitného očkovacieho centra v Banskej Bystrici tiež prisľúbil finančnú podporu mobilným očkovacím jednotkám vo všetkých samosprávnych krajoch.



„Chcel by som poďakovať pánovi predsedovi a jeho kolegom, ktorí nám pomáhajú pri očkovaní zriadením ôsmich vakcinačných centier a veľmi aktívnym prístupom pri zriadení mobilných vakcinačných tímov,“ povedal Lengvarský s tým, že mobilné očkovanie je hlavná cesta, ako sa dostať k pacientom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť do očkovacích centier či nemocníc.







Minister zdravotníctva ocenil aj prácu starostov, ktorí podľa jeho slov aktívne vyhľadávajú obyvateľov svojich obcí, oslovujú ich a informujú o výhodách očkovania. „Toto je vec, v ktorej je BBSK popredu, ale spúšťa sa už vo všetkých krajoch. Našou úlohou je nájsť patričný finančný model, ktorý by túto službu refundoval,“ uviedol Lengvarský.



BBSK prijal prvé stretnutie na ministerskej úrovni od začiatku očkovacej kampane pozitívne a tvrdí, že názory ministra zdravotníctva v oblasti očkovania sa zhodujú s pohľadom vedenia kraja. „Spoločne zdieľame predstavu o tom, že cesta, ako zaočkovať najzraniteľnejších ľudí, je cez intenzívnu osvetovú kampaň a cez priblíženie sa s vakcínou priamo k ľuďom,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.