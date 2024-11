V Leopoldove sa začala prestavba bývalého kina na kultúrne centrum

Leopoldov 20. novembra (TASR) - V meste Leopoldov (okres Hlohovec) sa začala prestavba bývalého kina Osveta na kultúrne centrum. Cena stavebných prác je podľa zmluvy uzavretej medzi mestom Leopoldov a spoločnosťou Marsupium takmer 2,4 milióna eur s DPH. Práce by mali byť ukončené najneskôr do konca októbra 2025.



Mesto získalo v máji na projekt komplexnej rekonštrukcie takmer 2 milióny eur z plánu obnovy. "Po rekonštrukcii tu vzniknú priestory pre široké spektrum kultúrnych a spoločenských akcií - koncerty, premietanie filmov, divadelné predstavenia či plesy," spresnila samospráva na svojom webe.



Zhotoviteľ rekonštrukcie vzišiel z verejného obstarávania, do ktorého sa prihlásilo sedem subjektov. Kritériom bola najnižšia cena. Išlo o opakovanú súťaž, keďže do pôvodnej sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov.