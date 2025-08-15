< sekcia Regióny
V Leopoldove si uctili nespravodlivo väznených komunistickým režimom
Program sa začal o 10.00 h gréckokatolíckou svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca, ktorú odslúžil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita.
Autor TASR
Leopoldov 15. augusta (TASR) - Pred múrmi leopoldovskej väznice si desiatky ľudí v piatok uctili pamiatku nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Spomienka sa koná pravidelne od roku 1999, keď bola na bráne väznice odhalená pamätná tabuľa venovaná politickým väzňom.
Napoludnie pokračoval hlavný program spomienky pri pamätnej tabuli pred bránou väznice v Leopoldove kladením vencov a prejavmi hostí. „Pripomíname si tu všetkých politických väzňov, živých aj zosnulých, zo Slovenska aj z Čiech. Mnohí tu aj zomreli. Je tu bývalý väzenský cintorín, kde sú pochovaní väzni väčšinou z Čiech,“ povedal pre TASR predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) Peter Sandtner.
Na mieste sa nachádza aj pamätná tabuľa biskupa Pavla Gojdiča, ktorú venovala židovská náboženská obec za to, že zachraňoval Židov. „Vo vnútornom areáli väznice sú dve tabule na miestach ciel, kde zomreli blahoslavení Pavol Gojdič a Metod Dominik Trčka,“ priblížil s tým, že aj na cintoríne je pamätník politických väzňov, ktorí zomreli vo väzení, a symbolický hrob neznámeho politického väzňa.
Sandtner doplnil, že niektorí ľudia boli väznení za to, že sa otvorene postavili režimu. „Boli aj tí, ktorých môžeme nazvať obete, nespravodlivo väznení, ktorých uväznili v podstate za nič, ako napríklad obete násilnej kolektivizácie či roľníci, ktorým chceli vziať ich majetok a podobne,“ podotkol s tým, že keby režim neprenasledoval nevinných, nevznikli by odbojové skupiny, ktoré bojovali za ich obranu.
Spomienkové stretnutie v Leopoldove od roku 1999 každoročne v auguste organizuje KPVS spoločne s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Augustový termín sa viaže na vzburu väzňov proti neznesiteľným podmienkam vo väznici, ktorá bola 28. augusta 1955 tvrdo potlačená.
V rokoch 1948 až 1989 bolo vo všetkých väzniciach na území terajšej Slovenskej a Českej republiky uväznených vyše 450.000 politických väzňov. Na Slovensku bolo po roku 1989 rehabilitovaných približne 70.000 ľudí.
Leopoldovská väznica je najstaršou na Slovensku. Bývalá protiturecká pevnosť bola v 50. rokoch 20. storočia spolu s pracovnými tábormi pri uránových baniach najhorším väzenským zariadením v komunistickom Československu a často je označovaná ako likvidačné zariadenie.
