Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Regióny

HASIČI V POHOTOVOSTI: V leopoldovskej väznici horelo

.
Na snímke Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Požiar bol ohlásený v piatok krátko pred 9.30 h.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Leopoldov 20. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok predpoludním pri požiari väzenskej šatne v leopoldovskej väznici. Ako TASR priblížil Peter Čeliga z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave, išlo o požiar menšieho rozsahu. Udalosť sa zaobišla bez zranení.

Požiar bol ohlásený v piatok krátko pred 9.30 h. „Na mieste zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Hlohovci, Piešťanoch a v Trnave,“ priblížil s tým, že spolu zasahovalo 14 profesionálnych hasičov s piatimi kusmi techniky a piati dobrovoľní hasiči s dvoma kusmi techniky.

Môžeme potvrdiť, že na vnútornom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov bol zistený požiar, konkrétne v šatni väznených osôb. Dym spozoroval personál zboru, na základe čoho boli privolaní hasiči,“ uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Anna Bečková Ragasová.

Ako doplnila, práce na pracovisku boli dočasne prerušené, pričom k zraneniu personálu ani väznených osôb nedošlo. „Presná príčina vzniku požiaru a výška spôsobenej škody bude predmetom ďalšieho zisťovania,“ spresnila.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia