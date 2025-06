V LESE HO ČAKALO PREKVAPENIE: Našiel tam neznámu muníciu

Zliechov 12. júna (TASR) - Pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne zasahoval v katastri obce Zliechov, časť Horná Stredná v Ilavskom okrese. Miestny obyvateľ tam našiel neznámu muníciu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Pyrotechnik zistil, že ide o 82-milimetrovú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení mínu následne previezli do muničného trezoru. Muž, ktorý mínu našiel, zareagoval podľa polície správne a bez toho, aby s mínou manipuloval, nález oznámil polícii.



„Aj keď je munícia stará, môže byť funkčná a môže vybuchnúť. Pri náleze munície v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto nálezu do príchodu policajnej hliadky a v žiadnom prípade s muníciou nemanipulovať. V prípade, ak sa munícia našla v neznámom priestore, je potrebné miesto označiť a ak je to možné zapísať si GPS súradnice miesta nálezu,“ doplnila Klenková.