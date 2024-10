V lese nad Turčekom sa stratila hubárka

Turček 18. októbra (TASR) - Horskí záchranári pátrali vo štvrtok (17. 10.) po stratenej 75-ročnej hubárke v lese nad Turčekom (okres Turčianske Teplice). Ženu našli po niekoľkých hodinách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Nezvestnosť ženy nahlásil HZS Slovák, ktorý bol s ňou a jeho manželkou na hubách. "Do pátracej akcie sa zapojilo 14 profesionálnych aj dobrovoľných záchranárov HZS z oblastného strediska Veľká Fatra, dvaja kynológovia HZS so služobnými psami aj dva drony," uviedla HZS. Na pomoc im prišli i príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru Turčianske Teplice a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Turček.



"Hubárka nemala pri sebe mobilný telefón, nebolo tak možné sa s ňou kontaktovať, ani ju inak lokalizovať. Po niekoľkých hodinách v teréne ju záchranári objavili v lesnom poraste nad obcou Turček. Ženu po zateplení a vyšetrení transportovali do ubytovacieho zariadenia na Skalke," dodala HZS.