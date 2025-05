V LESE NAPADOL DVOCH BEŽCOV: Nastriekal im do tváre slzotvorný sprej

Bratislava 31. mája (TASR) - Polícia obvinila z výtržníctva muža, ktorý vo štvrtok (29. 5.) v Bratislave napadol v lese dvoch bežcov. Obvinený bez akéhokoľvek dôvodu pristúpil k dvom osobám bežiacim po tamojšej komunikácii, sotil ich do chrbta a nastriekal im do tváre slzotvorný sprej. Jedného z bežcov museli pre konanie obvineného ošetriť. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



„Na miesto udalosti preto urýchlene smerovali viaceré hliadky bratislavských policajtov, ktorí po príchode na miesto spozorovali už na ceste ležiaceho páchateľa, ktorého do príchodu hliadok zadržali samotní poškodení spolu s ďalším okoloidúcim svedkom udalosti,“ opísala polícia.



Po prevzatí muža polícia zistila, že má pri sebe dva pracovné nože a niekoľko ďalších slzných sprejov. V prípade preukázania viny hrozí 41-ročnému Marekovi z Bratislavy trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.