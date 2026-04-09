V lese neďaleko Novej Bošáce našli sovietsku muníciu
Autor TASR
Nová Bošáca 9. apríla (TASR) - Pyrotechnik Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zasahoval v utorok (7. 4.) v katastri obce Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom. Miestny obyvateľ našiel počas prechádzky v lesnom poraste neznámu muníciu. Informovala o tom trenčianska krajská hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Pyrotechnik zistil, že ide o sovietsku delostreleckú mínu kalibru 82 milimetrov z druhej svetovej vojny. Mína obsahovala trhavinu, nárazový zapaľovač bol poškodený.
Počas prehliadky terénu v okolí nálezu našiel pyrotechnik ďalšiu 82-milimetrovú sovietsku mínu, niekoľko stabilizačných krídiel k mínam a prázdne nábojnice.
Po vykonaní bezpečnostných opatrení previezli muníciu do muničného trezoru na policajný útvar v Trenčíne.
