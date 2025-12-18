Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V lese pri Bzenove našli kostrové pozostatky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

Autor TASR
Bzenov 18. decembra (TASR) - Kostrové pozostatky našli v stredu (17. 12.) popoludní v lese nad obcou Bzenov v okrese Prešov. Nález na linku 158 ohlásil 17-ročný miestny mladík. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na miesto bol prizvaný súdny znalec aj obhliadajúci lekár.

„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ dodala hovorkyňa.
