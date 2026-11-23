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Tragédia pri Jelšovci: Na muža spadol strom, zraneniam podľahol
K udalosti vyslali posádku leteckých záchranárov Krištof 02 z Banskej Bystrice.
Autor TASR
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Lučenec 23. novembra (TASR) - V lesnom teréne pri obci Jelšovec v Lučeneckom okrese zavalil v pondelok 53-ročného muža strom. Utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE).
K udalosti vyslali posádku leteckých záchranárov Krištof 02 z Banskej Bystrice. Ich lekár však mohol po príchode na miesto už len konštatovať úmrtie. Vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu bez pacienta.
K udalosti vyslali posádku leteckých záchranárov Krištof 02 z Banskej Bystrice. Ich lekár však mohol po príchode na miesto už len konštatovať úmrtie. Vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu bez pacienta.