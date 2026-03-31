Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Táto skratka jej nevyšla: Opitá vodička nabúrala do stromu

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Autor TASR
Poltár 31. marca (TASR) - Na lesnej ceste pri Poltári došlo v piatok (27. 3.) k dopravnej nehode, po ktorej skončilo osobné auto v lesnom poraste. Mladá vodička po nehode nafúkala takmer dve promile. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo na účelovej komunikácii medzi Kalinovom a Poltárom, 24-ročná žena so svojím vozidlom skončila v lesnom poraste. „Možnú príčinu poodhalila dychová skúška, keď vodička po nehode nafúkala v prepočte takmer dve promile alkoholu,“ priblížila polícia.

Pri udalosti sa nezranila vodička ani jej spolujazdec. Polícia mladú ženu zadržala a umiestnila do policajnej cely, obvinená bola z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


.

