V lese pri Stakčíne našli desať betónových mín z druhej svetovej vojny
Muníciu prevzali k jej zneškodneniu.
Autor TASR
Stakčín 11. augusta (TASR) - V obci Stakčín v okrese Snina 64-ročný miestny muž oznámil nález predmetov pripomínajúcich muníciu. Našiel ich v lesnom poraste v časti Chotina - Malý Javorovec. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pyrotechnik určil, že ide o desať kusov betónových mín z obdobia druhej svetovej vojny.
Muníciu prevzal k jej zneškodneniu. „Akýkoľvek nález predmetu, ktorý by mohol byť muníciou alebo jej súčasťou, je potrebné bezodkladne oznámiť polícii. S nálezom v žiadnom prípade nemanipulujte,“ doplnila hovorkyňa.
