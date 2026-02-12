Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V LESE: Pri Turčianskych Tepliciach sa zranil pilčík

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Príslušníci z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zniesli zranenú osobu z neprístupného terénu k sanitnému automobilu záchrannej zdravotnej služby a následne sa presunuli k vrtuľníku.

Horná Štubňa 12. februára (TASR) - Zranenému pilčíkovi v neprístupnom teréne v lese v katastri Hornej Štubne (okres Turčianske Teplice) pomáhali vo štvrtok dopoludnia príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Úraz im nahlásili krátko po 10.45 h, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Príslušníci z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zniesli zranenú osobu z neprístupného terénu k sanitnému automobilu záchrannej zdravotnej služby a následne sa presunuli k vrtuľníku, kde ju odovzdali do opatery Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol HaZZ.

