< sekcia Regióny
DRÁMA V LESE: Pri Turčianskych Tepliciach sa zranil pilčík
Príslušníci z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zniesli zranenú osobu z neprístupného terénu k sanitnému automobilu záchrannej zdravotnej služby a následne sa presunuli k vrtuľníku.
Autor TASR
Horná Štubňa 12. februára (TASR) - Zranenému pilčíkovi v neprístupnom teréne v lese v katastri Hornej Štubne (okres Turčianske Teplice) pomáhali vo štvrtok dopoludnia príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Úraz im nahlásili krátko po 10.45 h, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
„Príslušníci z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zniesli zranenú osobu z neprístupného terénu k sanitnému automobilu záchrannej zdravotnej služby a následne sa presunuli k vrtuľníku, kde ju odovzdali do opatery Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol HaZZ.
„Príslušníci z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zniesli zranenú osobu z neprístupného terénu k sanitnému automobilu záchrannej zdravotnej služby a následne sa presunuli k vrtuľníku, kde ju odovzdali do opatery Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ uviedol HaZZ.