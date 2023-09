V Leseniciach evidujú pohyb množstva migrantov

Lesenice/Veľký Krtíš 2. septembra (TASR) - V obci Lesenice v okrese Veľký Krtíš už asi tri týždne evidujú pohyb veľkého množstva nelegálnych migrantov. Takmer výlučne muži z krajín blízkeho východu, prevažne zo Sýrie, sa už niekoľkokrát usadili na tamojšom ihrisku, pri čom sa postupne chcú dostať ďalej na západ, najmä do Nemecka. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Majdán.



"Včera sme tu mali 179 ľudí, už dnes ráno som zaznamenal príchod ďalších asi 25 migrantov," povedal TASR v sobotu starosta s tým, že ide už o šiestu skupinu migrantov za uplynulé tri týždne. "Celkom sme ich tu mali už asi 400," pripomenul.



Všetci podľa neho prichádzajú od hraničnej obce Koláre, kde ich privážajú dodávky z Maďarska. "Tak ako včera i dnes ráno som kontaktoval políciu, aby opäť zabezpečila ich prevoz do Veľkého Krtíša," informoval.



Podľa neho v obci s asi 500 obyvateľmi nič iné v poslednom období nerobia, len sa zaoberajú migrantmi. "Spočiatku sme sa o nich postarali, dali im jesť, ale naše kapacity sú obmedzené, navyše, naši ľudia sú už z toho unavení a boja sa aj chorôb, ktoré títo ľudia mohli k nám priniesť," pripomenul. Ako dodal, migranti sa nie vždy správajú slušne, robia často neporiadok, dokonca im na ihrisku poškodili pódium.



Ako pre TASR uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra, Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu. Tá umožní využiť legislatívne nástroje na efektívnejšie zaistenie potrebných procesov. Dodal, že neeviduje dosiaľ žiadne narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov s neoprávneným pobytom na území SR.



"Chápeme, že vzniknutá situácia môže spôsobovať obavy medzi občanmi, preto vyvíjame všetko úsilie k tomu, aby sme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešili aktuálny stav," uviedol rezort vnútra. Vytypovaním vhodnej lokality na vybavovanie cudzincov mimo obytnej zóny na okraji mesta Veľký Krtíš chce ministerstvo zabezpečiť komfort a bezpečnosť miestnych obyvateľov a zároveň zrýchliť vybavovacie procesy.



Mestu Veľký Krtíš sa umiestňovanie nelegálnych migrantov v jednej z hál súkromnej spoločnosti na Železničnej ulici nepáči. Samospráva v stredu (30. 8.) spustila petíciu, v ktorej žiada ministerstvo, aby upustilo od umiestňovania cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu SR v rámci katastrálneho územia mesta.