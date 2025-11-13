Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Lesníckom a drevárskom múzeu otvoria výstavu približujúcu FS Poľana

Na archívnej snímke Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Foto: TASR Jozef Poliak

Výstava potrvá v múzeu do 17. januára 2026, jej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok o 15.00 h.

Autor TASR
Zvolen 13. novembra (TASR) - Bohatú históriu folklórneho súboru (FS) Poľana priblíži verejnosti výstava, ktorú vo štvrtok sprístupnia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Ako múzeum informuje na sociálnej sieti, výstava 70. výročie založenia FS Poľana rozpráva príbeh tradície a návštevníkom približuje históriu súboru, jeho kultúrne poslanie a nezmazateľnú stopu v srdci Technickej univerzity vo Zvolene.

Dobové fotografie, ocenenia, kroje, audiovizuálne ukážky, ale aj osobné spomienky niekoľkých generácií členov mapujú kľúčové momenty súboru od jeho založenia v roku 1955 až po súčasnosť.

„Každý kroj, každý záber z predstavenia, každá ručne písaná kronika nesie v sebe kus vášne, priateľstva a lásky k tradíciám. Poľana je most medzi tradíciou a súčasnosťou - výstava nám pripomína, ako dôležité je nezabúdať, odkiaľ pochádzame,“ uvádza múzeum.

