V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene predstavia vzácne tetrovy

Zvolen 19. januára (TASR) – Vtáky, zaradené do skupiny tetrovité, sú predmetom novej výstavy, ktorú vo štvrtok sprístupnia v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene. Múzeum výstavou nadväzuje na predošlé prezentácie, keď v priebehu ôsmich rokov predstavilo verejnosti takmer neznáme skutočnosti súvisiace s výskytom, správaním, pôvodom a súčasnou populáciou takých druhov, ako sú medveď, vlk, jeleň, bažant alebo daniel.



"Témou tohtoročnej výstavy je skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do skupiny tetrovité, sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny," uviedol k výstave jej autor Ivan Mesároš.



Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, potrave či ideálnom biotope tetrova hlucháňa i tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej známy jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty sú doplnené fotografiami a textom, ktorý podáva podrobné informácie o tomto druhu.



"Tetrovité je skupina vtákov v súčasnosti vzácna a v prírode veľmi ťažko pozorovateľná. Preto je prvoradým cieľom výstavy predstaviť tento zaujímavý druh širokej verejnosti a vytvoriť príjemný zážitok všetkým obdivovateľom našej prírody," pripomenul autor výstavy.



Otvorenie výstavy bude spojené aj so sériou troch prednášok prizvaných odborníkov, Jozefa Bučka, Miroslava Micenka a Jána Vrbenského.