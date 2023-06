V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene vystavia ilustrácie J.Šveca

Zvolen 14. júna (TASR) - Výstavu ilustrácií slovenskej fauny, ktorú počas takmer 40 rokov vytvoril ilustrátor Ján Švec pre rôzne encyklopédie či odborné publikácie, sprístupnia v stredu o 15.00 h v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene.



"Budete môcť obdivovať drobnokresbu, presnosť voči originálom zapožičaným zo Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea v Bratislave. Budete môcť na ne hľadieť cez lupu a skúmať ich detaily," informuje LDM. Súčasťou otvorenia výstavy bude jej komentovaná prehliadka.



Švec ilustroval málo rozprávkových a príbehových kníh, zato jeho produkcia vedeckej ilustrácie je široká. Ilustroval napríklad knihy Naše vtáky, Z ríše hmyzu, Akvárium v kocke. "Mnohé z týchto kníh sa prenášajú z knižnice do knižnice. Často sa vytiahnu len na chvíľu, keď deti a rodičov nesmierne baví spoločne zisťovať, čo to vlastne videli v lese, skúmať drobné odlišnosti. Tie ilustrácie sú také samozrejmé, že si ani neuvedomujeme ich virtuozitu," uvádza LDM.



Múzeum realizuje výstavu v spolupráci s galériou ilustrácie - TOTO! je galéria a so Slovenským národným múzeom - Prírodovedným múzeom v Bratislave.