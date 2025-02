V lesníckom múzeu vo Zvolene vystavujú produkty študentov z Ružomberka

Zvolen 17. februára (TASR) - Drevené hračky, stavebnice i dekoratívne predmety do interiéru sú záujemcom v súčasnosti k dispozícii v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Vystavujú ich pri príležitosti 20. výročia založenia odboru Dizajn hračiek a produktov v Škole umeleckého priemyslu v Ružomberku.



Pedagóg Michal Hanula TASR povedal, že na výstavu vybrali študentské práce za uplynulých dvadsať rokov. "Sú to väčšinou hračky ako plošné skladačky, stavebnice, rapkáče, hrkálky, detské stolčeky a rôzne spoločenské hry," objasnil s tým, že pod Pustý hrad priniesli aj misy, lampy i detské stolčeky.



Ako ďalej uviedol, v škole si tieto výrobky zvyčajne žiaci sami navrhnú a potom ich na hodinách praxe z konkrétneho materiálu vyrábajú. "Väčšinou sú z dreva v kombinácii s textilom, kožou alebo aj plastom," spomenul. Zadania dostávajú, niekedy je to jedna alebo dve práce na polrok. Všetko však záleží od náročnosti i veľkosti výrobku. Jedným z nich bolo kreatívne využitie dreveného závitu. "Sami si museli robiť prieskum a hľadať, kde sa v minulosti drevené závity vyskytovali a ako ich vedia v súčasnosti využiť," priblížil a dodal, že to však muselo súvisieť so súčasným dizajnom.



Podľa pedagóga zvyčajne mládež svoje práce vystavuje na podobných výstavách ako vo Zvolene, sú to však aj tradičné podujatia v Bratislave i v Košiciach. Potvrdil, že po ukončení strednej školy sa najčastejšie študenti dostanú na štúdium nábytkového, interiérového i produktového dizajnu. "Okrem toho aj na záhradnú architektúru, scénografiu, animáciu i sochárstvo. Máme aj bývalých absolventov, ktorí majú vlastne dizajnérske štúdiá," reagoval s tým, že tak podľa neho prejavujú kreativitu, ku ktorej ich v Ružomberku vedú.



Výstava s názvom "Človek hravý" Homo ludens je vo zvolenskom múzeu do 5. apríla.