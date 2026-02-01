< sekcia Regióny
DESIVÝ NÁLEZ: V lese na Kramároch objavili mŕtveho muža
V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v bratislavskej miestnej časti Kramáre našli v nedeľu ráno mŕtveho muža. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.
Oznámenie prijali na linku 158 krátko po 08.00 h, vyslaní policajti nález potvrdili. „Na mieste sa nachádzalo pri strome telo muža bez známok života so strelným poranením v oblasti hlavy. V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň,“ dodala policajná hovorkyňa.
Okolnosti prípadu polícia vyšetruje.
