V lesoch nad Horným Harmancom pribudla Kaplnka sv. Huberta

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) - V lesoch mesta pod Urpínom pribudla malá kaplnka so sochou sv. Huberta. Mestskí lesníci ju osadili v lokalite Tajchy nad Horným Harmancom, kde sa kedysi nachádzala lesná škôlka. V utorok ju požehnal správca miestnej farnosti Pavol Lojan. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Toto miesto je magické a má svoje čaro. Je tu pokoj na očistenie mysle a duše. Z môjho lesníckeho pohľadu tu nechýba ani vynikajúca bonitná pôda pre lesné porasty a dreviny. Preto sme sa rozhodli zrealizovať nápad a urobiť svätohubertskú kaplnku práve na tomto mieste. Podarilo sa nám nájsť starú lipu, ktorú nám rezbári opracovali. Samotná socha sv. Huberta pochádza z arcidiecézy z Krakova," priblížil riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Blažej Možucha s tým, že plánujú založiť tradíciu svätohubertských omší.



Hoci banskobystrické lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Mestská organizácia upravuje turistické chodníky a prevádzkuje šesť obnovených chát. Jej hlavným poslaním je zhodnocovať a zveľaďovať lesný majetok.



"Máme nádherné a zdravé lesy, predovšetkým vďaka tomu, že majú dobrého gazdu a ľudí, ktorí sa o ne starajú. Gazdovanie nie je len o obhospodarovaní lesov, ktoré je prírode blízke, ale je to napríklad aj o úprave náučných a turistických chodníkov či o zrekonštruovaných chatách," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Ako v tejto súvislosti konštatoval, zonácia, o ktorej sa v poslednej dobe hovorí, nie je realizovaná spôsobom, s ktorým by sa vedeli stotožniť. "Chceme naše lesy chrániť, zachovať ich pre budúce generácie, ale proces musí byť čistý a konsenzuálny na oboch stranách," dodal Nosko.