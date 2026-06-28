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V lesoch nad Modrou vypukol požiar, je už pod kontrolou

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hasia ho profesionální aj dobrovoľní hasiči.

Autor TASR
Modra 28. júna (TASR) - V lesoch nad Modrou, na turistickej trase medzi Veľkou Homoľou a Zámčiskom, vypukol v nedeľu popoludní požiar. Hasia ho profesionální aj dobrovoľní hasiči. Informuje o tom mesto Modra s tým, že hasiči už majú situáciu pod kontrolou.

Požiar bol nahlásený po 17.00 h, príčina jeho vzniku zatiaľ nie je známa,“ uviedla na sociálnej sieti samospráva. Upozornila, že v okresoch Pezinok a Senec je aktuálne vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Obyvateľov aj návštevníkov vyzvala, aby počas pobytu v prírode dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti a správali sa zodpovedne. „Prosíme návštevníkov lesov a rekreačných lokalít v okolí Modry o zvýšenú opatrnosť a zodpovedný prístup. V prípade spozorovania požiaru alebo porušenia protipožiarnych opatrení kontaktujte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ vyzvalo mesto.
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