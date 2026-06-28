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V lesoch nad Modrou vypukol požiar, je už pod kontrolou
Hasia ho profesionální aj dobrovoľní hasiči.
Autor TASR
Modra 28. júna (TASR) - V lesoch nad Modrou, na turistickej trase medzi Veľkou Homoľou a Zámčiskom, vypukol v nedeľu popoludní požiar. Hasia ho profesionální aj dobrovoľní hasiči. Informuje o tom mesto Modra s tým, že hasiči už majú situáciu pod kontrolou.
„Požiar bol nahlásený po 17.00 h, príčina jeho vzniku zatiaľ nie je známa,“ uviedla na sociálnej sieti samospráva. Upozornila, že v okresoch Pezinok a Senec je aktuálne vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Obyvateľov aj návštevníkov vyzvala, aby počas pobytu v prírode dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti a správali sa zodpovedne. „Prosíme návštevníkov lesov a rekreačných lokalít v okolí Modry o zvýšenú opatrnosť a zodpovedný prístup. V prípade spozorovania požiaru alebo porušenia protipožiarnych opatrení kontaktujte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ vyzvalo mesto.
„Požiar bol nahlásený po 17.00 h, príčina jeho vzniku zatiaľ nie je známa,“ uviedla na sociálnej sieti samospráva. Upozornila, že v okresoch Pezinok a Senec je aktuálne vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Obyvateľov aj návštevníkov vyzvala, aby počas pobytu v prírode dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti a správali sa zodpovedne. „Prosíme návštevníkov lesov a rekreačných lokalít v okolí Modry o zvýšenú opatrnosť a zodpovedný prístup. V prípade spozorovania požiaru alebo porušenia protipožiarnych opatrení kontaktujte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ vyzvalo mesto.