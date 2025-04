V lesoch nad obcou Rybník sa nachádza sedem vojenských hrobov

Rybník 28. apríla (TASR) - V lesoch prírodnej rezervácie Krivín neďaleko obce Rybník v okrese Levice sa nachádza sedem vojenských hrobov, ktoré pripomínajú, že tunajšie územie bolo počas druhej svetovej vojny miestom ťažkých bojov. Na hrobové miesta v týchto odľahlých miestach by sa možno takmer zabudlo, keby sa pred pár rokmi nerozhodli členovia klubu vojenskej histórie (KVH) vrátiť im ich náležitú podobu a úctu. V súčasnosti KVH iniciuje vznik náučného chodníka, ktorý by verejnosti pripomínal vojnovú históriu územia aj prostredníctvom týchto hrobov.



Peter Kováč, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov klubu, pre TASR uviedol, že v mikroregióne a okolí absentujú akékoľvek pramene pre turistov, ktoré by ich informovali o dianí počas rokov 1919, 1944 a 1945 na tomto mieste. V pláne majú preto vyznačiť turistický chodník s približne jedenástimi informačnými tabuľami.



Okrem hrobov by sa jednotlivé zastávky chodníka venovali aj veľkému množstvu bunkrov či okopov, ktoré sa dodnes v týchto miestach dajú identifikovať. Zároveň by však približoval spomínané hroby, ktorých je v týchto miestach známych celkom sedem. Ich spoločným znakom sú rovnaké pomníky ukončené s červenou päťcípou hviezdou. Členovia klubu však výskumom zistili, že tieto označenia, pochádzajúce z čias bývalého režimu, nie sú celkom správne a neprináležia k ostatkom ležiacim v nich.



„Pomníky majú červenú hviezdu, no v troch hroboch je preukázané, že ide o nemeckých vojakov. Červenú hviezdu si vieme vysvetliť tým, že v dobe, keď tieto pomníky boli osádzané, tak bolo akosi politicky žiaduce, aby boli označené takýmto symbolom,“ poznamenal Kováč. Klub preto aktuálne pripravuje návrh nových pomníkov, ktoré chcú na tieto hrobové miesta osadiť. Pôvodné pomníky chcú zachovať pre expozičné účely.



Hroby sú podľa neho aj oficiálne zapísané ako hrobové miesta, no dlhé roky boli zanedbané. „Predtým, ako sme začali s touto historickou štúdiou a prácou na tomto turistickom chodníku, tak bolo doslova nemožné ich identifikovať. Tie náhrobné kamene boli pováľané, poškodené, hrobové miesta neboli nijako označené,“ uviedol Kováč s tým, že zásluhu na ich obnove má KVH Slovenská brána spolu s ďalšími organizáciami z obce.



V súčasnosti už klub vojenskej histórie dokončil výskum a vytýčenie jednotlivých bodov, ktoré budú zastávkami spomínaného náučného chodníka. "Je k tomu vypracovaný aj písomný podklad a v súčasnosti vec konzultujeme a bavíme sa s predstaviteľmi obcí, do ktorých tento chodník bude zasahovať," dodal Kováč s tým, že ide o obce Rybník a Čajkov.