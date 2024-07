V lesoch okresov Pezinok a Senec je nebezpečenstvo vzniku požiaru

Bratislava/Pezinok 17. júla (TASR) - V lesoch okresov Pezinok a Senec a v ich ochrannom pásme platí od stredajšieho rána až do odvolania zákaz zakladania ohňa, vypaľovania porastov či fajčenia. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Pezinku vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Mesto Pezinok o tom informovalo na svojom webe.



Zakázané je okrem iného zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Tiež fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.



Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja do odvolania aj v lesoch a ich ochrannom pásme v Bratislave.