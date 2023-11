V lesoparku Brezina v Trenčíne bude poľovačka na diviačiu zver

Trenčín 5. novembra (TASR) - Trenčiansky lesopark Brezina bude v utorok (7. 11.) miestom poľovačky na diviaky na nepoľovnej ploche. Radnicu o tom podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej informovalo poľovnícke združenie Ostrý vrch v Soblahove.



Dôvodom poľovačky je podľa nej potreba zníženia počtu diviačej zveri na Brezine. "Návštevníkov lesoparku preto prosíme, aby v utorok od 8.00 do 15.00 h nevstupovali z bezpečnostných dôvodov do lesoparku," upozornila hovorkyňa.



Ako dodala, na hlavných vstupoch do lesoparku Brezina budú v čase poľovačky aj hliadky mestskej polície, aby zabránili osobám a vozidlám vojsť do lesoparku.