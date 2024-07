V lesoparku Brezina vznikne 6300 metrov nových cyklistických chodníkov

Trenčín 8. júla (TASR) - Trenčianska radnica získala z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 viac ako 306.000 eur na projekt Bezpečný a atraktívny lesopark Brezina dostupný pre všetkých. Projekt má zabezpečiť rozšírenie cyklistickej a poznávacej infraštruktúry v lesoparku a zvýšenie bezpečnosti návštevníkov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Cieľom je podľa nej oddeliť cyklistické trasy od chodníkov pre peších a tiež vzdelávanie návštevníkov Breziny. Spolu by mali vybudovať asi 6300 metrov jednosmerných cyklotrás. Pôjde o okruhový Single trail Brezina s dĺžkou 4450 metrov a Flow trail z Kozieho vrchu v dĺžke 1850 metrov.



"Okrem toho sa vybuduje aj učebňa lesnej pedagogiky, nový náučný chodník s tematikou Brezina pre všetkých s 11 informačnými tabuľami. Zároveň sa obnoví a doplní značenie cyklistických a peších chodníkov," doplnila hovorkyňa.



Práce v teréne by sa mali začať v septembri tak, aby počas letnej sezóny neboli návštevníci obťažovaní zvýšenou prašnosťou. Zároveň bude končiť vegetačné obdobie. Ako prvý by sa mal vybudovať okruh určený pre väčšinovú verejnosť a vytvorí kompletný okruh okolo Breziny.



"Dnes je na Brezine asi 25 kilometrov lesných chodníkov. Oddeliť skupiny aktívnych užívateľov lesoparku (chodci, cyklisti, bežci, psičkári) je dôležité, aby si tam všetci mohli užiť bezpečný pobyt," uzavrela Ságová.