V lesoparku je 58 hniezd vzácnych druhov vtákov, ukázalo mapovanie

Bratislava 17. novembra (TASR) – V bratislavskom lesoparku je 58 hniezd vzácnych druhov vtákov. Potvrdili to výsledky komplexného mapovania, ktorý pre Mestské lesy v Bratislave realizoval profesionálny ornitológ. Väčšinu tvoria dravce, pričom mestská organizácia má k dispozícii presné GPS súradnice hniezd a aj druh stromu, na ktorom sa nachádzajú.



"Tieto dáta pre nás predstavujú významnú pomoc v oblasti ochrany prírody," uviedli na sociálnej sieti Mestské lesy v Bratislave. Lesníci tento prieskum využívajú pri plánovaní ťažby dreva. Keďže je podľa organizácie objem ťažby v lesoparku výrazne nižší oproti minulosti, ťažbu môžu už vopred naplánovať tak, aby vzácne vtáky neohrozili a nevyrušovali v čase hniezdenia a starostlivosti o mláďatá.



"Poistku predstavuje aj spolupráca s ochranármi pri vyznačovaní samotnej ťažby v teréne, kde sa overuje aj to, či sa na stromoch nenachádzajú hniezda vtákov," podotkla organizácia. Mestské lesy v Bratislave poukazujú na medializovaný prípad v Bielych Karpatoch, kde strom s hniezdom s mláďaťom orla skalného zachránili pred pilčíkmi v poslednej chvíli. "Tento a ďalšie podobné prípady ukazujú, že komplexný prieskum hniezd vzácnych druhov vtákov, by mal mať k dispozícii každý správca lesa," skonštatovala organizácia.