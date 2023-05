V lesoparku na Kamzíku vzniklo nové Centrum ekovýchovy pre verejnosť

Na snímke nové Centrum ekovýchovy pre verejnosť, prioritne so zameraním na deti a mládež, ktoré otvorili v Bratislave v stredu 10. mája 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. mája (TASR) - V bratislavskom lesoparku na Kamzíku otvorili nové Centrum ekovýchovy pre verejnosť. Slúžiť má ako zázemie na vzdelávanie detí a mládeže či školenia a odborné semináre. Priblížil to na stredajšom brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo.Obnovou podľa jeho slov prešiel celý areál vrátane arboréta so vzácnymi, viac ako storočnými stromami a novostavby.doplnil Vallo s tým, že výstavba sa financovala z eurofondov.Námestník primátora Jakub Mrva poukázal na to, že najmä deti vo väčších mestách postupne strácajú kontakt s prírodou. V najbližších rokoch sa podľa neho v ekocentre stretne tisíce detí z bratislavských škôl a budú sa vzdelávať o prírode.ozrejmil s tým, že nekončia týmto projektom. V pláne majú aj napríklad revitalizáciu územia Kamzíka.ozrejmil riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva. Priblížil, že majú spoluprácu s bratislavskými školami, ktoré tam počas vyučovania posielajú triedy.podotkol.Cez víkend sa podľa neho budú konať akcie pre verejnosť.uzavrel. Avizoval, že arborétum bude dostupné v čase, keď sa nebudú konať kurzy pre školy.