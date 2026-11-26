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V lesoparku v Bratislave je 10 cm snehu, na Kamzíku je hustá hmla
V prípade, že situáciu vyhodnotí ako rizikovú alebo zaznamená zvýšené riziko pádu konárov či stromov, mestská organizácia na to upozorňuje návštevníkov prostredníctvom sociálnych sietí.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - V lesoparku v Bratislave sa aktuálne nachádza približne desať centimetrov snehu, ktorého pri pretrvávajúcom snežení naďalej pribúda. Hoci sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu, snehová pokrývka by sa podľa aktuálnej predpovede mala udržať aj v najbližších dňoch. O niečo chladnejšie je na Kamzíku, kde fúka a panuje hustá hmla. Pre TASR to uviedla Kristína Močková z Mestských lesov v Bratislave.
„Návštevu lesoparku si ľudia môžu užiť aj počas zimného počasia. Je však dôležité prispôsobiť pohyb aktuálnym podmienkam a nepodceňovať počasie,“ skonštatovala Močková pripomínajúc, že pri snežení, silnejšom vetre, mraze či počas odmäku sa zvyšuje riziko pádu konárov alebo stromov, napríklad v dôsledku namŕzania, podmáčanej pôdy alebo nárazového vetra.
V prípade, že situáciu vyhodnotí ako rizikovú alebo zaznamená zvýšené riziko pádu konárov či stromov, mestská organizácia na to upozorňuje návštevníkov prostredníctvom sociálnych sietí. Obozretní by však mali byť najmä počas silného vetra a takisto v čase, keď sú koruny stromov zaťažené ťažkým, mokrým snehom. V takýchto podmienkach hrozí zvýšené riziko pádu konárov alebo celých stromov. „Odporúčame preto najmä sledovať aktuálne počasie,“ podotkla Močková.
„Návštevu lesoparku si ľudia môžu užiť aj počas zimného počasia. Je však dôležité prispôsobiť pohyb aktuálnym podmienkam a nepodceňovať počasie,“ skonštatovala Močková pripomínajúc, že pri snežení, silnejšom vetre, mraze či počas odmäku sa zvyšuje riziko pádu konárov alebo stromov, napríklad v dôsledku namŕzania, podmáčanej pôdy alebo nárazového vetra.
V prípade, že situáciu vyhodnotí ako rizikovú alebo zaznamená zvýšené riziko pádu konárov či stromov, mestská organizácia na to upozorňuje návštevníkov prostredníctvom sociálnych sietí. Obozretní by však mali byť najmä počas silného vetra a takisto v čase, keď sú koruny stromov zaťažené ťažkým, mokrým snehom. V takýchto podmienkach hrozí zvýšené riziko pádu konárov alebo celých stromov. „Odporúčame preto najmä sledovať aktuálne počasie,“ podotkla Močková.