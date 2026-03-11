Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V lesoparku v bratislavských Rusovciach našli mŕtveho muža

Presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Polícia vykonáva v stredu úkony v súvislosti s nálezom tela muža bez známok života v lesoparku v bratislavských Rusovciach. Jeho totožnosť doposiaľ nie je známa. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Informáciu o náleze tela sme prijali na linke 158 krátko pred 14.00 h, pričom na miesto bola vyslaná hliadka Policajného zboru, ktorá hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila,“ uviedol hovorca. Dodal, že presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania.

