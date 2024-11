V lesoparku v Trenčíne bude v stredu spoločná poľovačka na diviaky

Trenčín 24. novembra (TASR) - V stredu (27. 11.) organizuje poľovnícke združenie Ostrý vrch Soblahov spoločnú poľovačku na diviaky v trenčianskom lesoparku Brezina. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Poľovačka bude na nepoľovnej ploche na Brezine, dôvodom je potreba zníženia počtu diviačej, ale aj jelenej zveri. Návštevníkov lesoparku preto prosíme, aby v stredu 27. novembra od 8.00 do 15.00 h nevstupovali z bezpečnostných dôvodov do lesoparku," doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, na hlavných vstupoch na Brezinu budú v čase poľovačky aj hliadky mestskej polície, aby zabránili osobám a tiež vozidlám vojsť do lesoparku.