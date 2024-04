V Lešti našli dve takmer kompletné vojenské vozidlá z obdobia vojny

Lešť 16. apríla (TASR) - Vo výcvikovom priestore Lešť na strednom Slovensku našli dve takmer kompletné historické vojenské vozidlá z obdobia druhej svetovej vojny. Informuje o tom Martin Miňo z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.



Dodáva, že nálezy nahlásili nezávisle od seba príslušníci ozbrojených síl i zamestnanec Vojenského historického ústavu Praha. "Sú to dva modely toho istého vozidla. Jeden našli v mokradiach potoka pri zaniknutej dedine Turie Pole a druhý na cintoríne zaniknutej dediny Lešť," objasnil s tým, že je to nemecký predný voz alebo Vorderwagen.



Nález po prvotnej obhliadke a dokumentácii previedli ako majetok štátu na Vojenské historické múzeum Svidník. To si ho s asistenciou Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a Ozbrojených síl SR vyzdvihlo. "Zvlášť náročné bolo najmä vyzdvihnutie kompletnejšieho vozidla z Turieho Poľa," spomenul Miňo. Poznamenal, že autentickejšie ho zreštaurovať bude možné aj vďaka tomu, že sa počas jeho vyzdvihnutia podarilo nájsť pomerne veľa drobných súčastí. Priblížil, že to bolo pomocou detektora kovov.



Vozidlo slúžilo na prepravu samostatných mobilných zariadení ako kusy artilérie, poľnej kuchyne a podobne. Skladá sa z mohutnej železnej ťažnej tyče, o ktorú bol v prednej časti zapriahnutý primárne konský alebo volský záprah. Neskôr aj motorové vozidlo a vzadu prepravovaný komponent. "Malo železnú nápravu. Na nej boli pôvodne kolesá, ktoré sa skladali zo železných a drevených častí," spresnil. Podľa neho železné obruče kolies boli síce na drevených kolesách, tie však mali železné úchyty na drevené lúče. Kolesá mali aj železné náboje.