V lete ľudia vo Zvolene navštevovali pamiatky i vežu kostola

Zvolen 23. októbra (TASR) - Okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci počas tohtoročného leta vo Zvolene tradične uprednostňovali pamiatky ako Pustý hrad a Zvolenský zámok. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že vyhľadávané sú aj Lesnícke a drevárske múzeum a kostolík v Zolnej. Zvýšený záujem zaznamenali o vojenské cintoríny. Podľa neho obľúbenou atrakciou naďalej ostáva návšteva veže katolíckeho kostola spolu s výkladom, kroky návštevníkov smerovali aj do arboréta Borová hora. "Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie," reagoval riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.



Hovorca uviedol, že miestne informačné centrum navštívilo od júna do septembra takmer 3000 ľudí. "Pochopiteľne, sú to len turisti, ktorí sa zastavili v jeho priestoroch, celkovo ich bolo omnoho viac," objasnil.



Podotkol, že výraznú návštevnosť zaznamenala samospráva napríklad počas posledného májového víkendu. Počas neho mesto oslávilo 781. výročie obnovenia mestských práv. "Množstvo ľudí z iných obcí si prišlo pozrieť vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, videoprojekciu, premietanú na priečelie budovy divadla, a ďalší pripravený kultúrny program," povedal s tým, že tradične navštevovaným podujatím bol festival Country záhrada. "Veľký ohlas mali tohtoročná Kinozáhrada a Cestovateľský festival v Parku Ľudovíta Štúra," poznamenal. Doplnil, že záujemcovia do neho v auguste smerovali aj na mestský festival Ľudskosť. Jeho snahou bolo šíriť humanitu okolo seba, otvorene sa rozprávať, tolerovať a počúvať sa. "Cieľom je pomôcť existujúcim komunitám a inšpirovať k vzniku možno ďalšie. Aby sa poznali a začali medzi sebou viac spolupracovať," vysvetlil Jaroslav Stehlík z platformy Ľudskosť.



Ľudia zavítali do Zvolena aj počas augustových osláv 80. výročia Slovenského národného povstania. Na zvolenskom námestí proti jednotkám nacistického Nemecka bojoval aj pancierový vlak Štefánik. Ústrednou témou osláv boli povstalecké pancierové vlaky, ktoré vyšli z dielní zvolenských Železničných opravovní a strojární.