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V lete sa začne rekonštrukcia budovy termálneho kúpaliska v Komárne
Počas uplynulých rokov boli v areáli termálneho kúpaliska obnovené bazény a opravená strešná konštrukcia.
Autor TASR
Komárno 4. júna (TASR) - Mesto Komárno vyčlenilo zhruba 900.000 eur zo svojho rozpočtu na realizáciu prvej etapy komplexnej rekonštrukcie hlavnej budovy termálneho kúpaliska v meste. Realizáciu stavebných prác zabezpečí mestská príspevková organizácia Comorra Servis, informovala radnica.
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie bude obnovený vonkajší vzhľad objektu, spevnená strešná konštrukcia a kompletnou rekonštrukciou prejde aj wellness zóna na prízemí.
Stavebné práce by sa mali začať počas letného obdobia. Využívanie hlavnej budovy bude počas realizačných prác obmedzené a vstup do areálu bude možný cez zadný vstup pri plážovej časti kúpaliska. Ukončenie prvej etapy rekonštrukcie je naplánované na jeseň.
Modernizácia kúpaliska bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V druhej etape prejdú obnovou ďalšie časti hlavnej budovy a vzniknú nové ubytovacie kapacity. Mesto a prevádzkovateľ kúpaliska, príspevková organizácia, boli úspešné v programe Interreg. Zo získaných finančných prostriedkov vzniknú v blízkej budúcnosti v areáli kúpaliska nové státia pre obytné vozidlá a karavany s pripojením na vodu a elektrickú energiu.
Počas uplynulých rokov boli v areáli termálneho kúpaliska obnovené bazény a opravená strešná konštrukcia. V rámci príprav na tohtoročnú sezónu sa uskutočnili rozsiahle údržbové a modernizačné práce. Kompletná rekonštrukcia jedného z bazénov si vyžiadala investíciu vo výške približne 70.000 eur. Obnovené boli aj tobogany nachádzajúce sa v areáli kúpaliska.
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie bude obnovený vonkajší vzhľad objektu, spevnená strešná konštrukcia a kompletnou rekonštrukciou prejde aj wellness zóna na prízemí.
Stavebné práce by sa mali začať počas letného obdobia. Využívanie hlavnej budovy bude počas realizačných prác obmedzené a vstup do areálu bude možný cez zadný vstup pri plážovej časti kúpaliska. Ukončenie prvej etapy rekonštrukcie je naplánované na jeseň.
Modernizácia kúpaliska bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. V druhej etape prejdú obnovou ďalšie časti hlavnej budovy a vzniknú nové ubytovacie kapacity. Mesto a prevádzkovateľ kúpaliska, príspevková organizácia, boli úspešné v programe Interreg. Zo získaných finančných prostriedkov vzniknú v blízkej budúcnosti v areáli kúpaliska nové státia pre obytné vozidlá a karavany s pripojením na vodu a elektrickú energiu.
Počas uplynulých rokov boli v areáli termálneho kúpaliska obnovené bazény a opravená strešná konštrukcia. V rámci príprav na tohtoročnú sezónu sa uskutočnili rozsiahle údržbové a modernizačné práce. Kompletná rekonštrukcia jedného z bazénov si vyžiadala investíciu vo výške približne 70.000 eur. Obnovené boli aj tobogany nachádzajúce sa v areáli kúpaliska.