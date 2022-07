V letnej škole v Hnúšti bola prvýkrát aj špeciálna základná škola

Hnúšťa 31. júla (TASR) – Do tohtoročnej letnej školy sa prvýkrát zapojila aj Špeciálna základná škola (ŠZŠ) Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. Vyše dvadsať žiakov sa okrem opakovania učiva venovalo i rôznym voľnočasovým aktivitám. Pre TASR to uviedla riaditeľka školy Katarína Pribilincová.



Letná škola v ŠZŠ v Hnúšti sa uskutočnila počas dvoch júlových týždňov, vyučovanie bolo zamerané najmä na slovenčinu a matematiku. V dopoludňajších hodinách program spočíval v opakovaní a utvrdzovaní učiva i vypĺňaní medzier vo vedomostiach žiakov, ktoré zapríčinila pandémia nového koronavírusu.



"V rámci popoludňajších voľnočasových aktivít sme pre žiakov pripravili napríklad batikovanie tričiek, maľovanie na asfalt či prechádzky so psami z hnúštianskeho útulku," priblížila Pribilincová. Ako dodala, letnú školu navštevovali najmä žiaci nižších ročníkov.



Škola sa do projektu letnej školy zapojila prvýkrát, od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR naň získala príspevok vo výške 4600 eur. "Bolo to prínosné pre žiakov aj pedagógov, ktorí mohli s deťmi tráviť čas inak ako počas školského roka. Ľutujeme, že sme sa do projektu nezapojili už skôr," skonštatovala riaditeľka.



ŠZŠ v Hnúšti bola založená v roku 1985 ako osobitná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím a zameriava i na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Školu navštevuje vyše 70 žiakov, jej súčasťou je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.