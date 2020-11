V letohrádku Dardanely v Markušovciach sa začína s opravou suterénu

Markušovce 26. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v opravách letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Po rekonštrukcii strechy sa začína oprava prízemia a suterénu, ktorý je v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce by sa mali začať v decembri, ich ukončenie je naplánované na jar budúceho roka, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



"Túto národnú kultúrnu pamiatku sme pred tromi rokmi prebrali so záväzkom vyrovnať investičný dlh a dokončiť jej rekonštrukciu. Sme radi, že do začiatku zimy sa nám podarilo dokončiť opravu strechy a poškodenej časti fasády. V zimných mesiacoch sa práce presunú do suterénu, ktorý momentálne nie je možné využívať pre vysokú vlhkosť a zatekanie. Na opravu tejto časti budovy vrátane prízemia sme vyčlenili z krajského rozpočtu 170.000 eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Práce sú rozdelené do dvoch etáp. V prvej prejde rekonštrukciou suterén, pričom na odvlhčenie priestorov bude použitá technológia chemickej drenáže. Zároveň bude stavba odizolovaná od spodnej vody. V druhej časti prác bude opravené prízemie historickej budovy.



"Kraju patrí zo strany Múzea Spiša poďakovanie za pomoc, nakoľko od mája 2016, kedy bola stavba skolaudovaná a prevzatá od dodávateľa prác, nemohol byť suterén využívaný práve pre nadmernú vlhkosť, ktorá sa z roka na rok zhoršovala a vyústila do havarijného stavu. Veríme, že sa oprava podarí a po jej ukončení budeme môcť plnohodnotne využívať rozsiahle priestory suterénu tejto historickej pamiatky tak, ako to bolo pôvodne plánované. Využívať ho chceme napríklad na klubové a prednáškové aktivity, ale i na malé recepcie po koncertoch a stretnutia s umelcami," skonštatovala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.



Múzeum je pre verejnosť opätovne otvorené od 23. novembra. Aktuálne si v ňom návštevníci môžu pozrieť napríklad vzácnu expozíciu klávesových hudobných nástrojov, ktorá je doplnená o výstavu venovanú 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena.